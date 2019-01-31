Bild gazetesinden

Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Oyuncak Fuarı'nda ziyaretçilere tanıtılan başörtülü bebekler Alman Bild gazetesini huzursuz etti.

"Politik olarak doğru mu? sorusunu okuyucusuna yönelten gazete kısa zaman sonra fuarda tanıtılan başörtülü bebeklerin Alman kreşlerini fethedebileceğini öne sürdü.

İsimleri Layla, Karima, Yasmina, Nura ve Maryam. Beş kardeşten oluşan bebeklere “Selam Kızkardeşler” ismi verilmiş.

Dubai'den Zileej isimli şirket tarafından üretilen bebekler şimdi Almanya piyasasına girmek istiyor ve şu anda Nürnberg'deki oyuncak fuarında gösterime çıkarıldı.

Firma yetkilisi "Fransa'da zaten bebekler var. Orada 55 Euro'ya mal oldu. Şimdi Almanya'da bir ortak arıyoruz" dedi.

Her ne kadar oyuncak olarak tasarlandıysa da beş başörtülü bebek Bild gazetesini tedirgin etti. Oyuncak bebekleri "Selefi bebekler" olarak tanımlayan gazete Müslüman Ken ile birlikte bir Hicab giymiş Barbie oyuncaklarını da hatırlattı.

Gelelim beş Selam kardeşin özelliklerine.

Her biri dünyayı kendi tabiatına göre keşfediyor. Nura bilimi sever, Karima tarih ve mekanla ilgilenir, gözlüklü sarışın Layla kıyafetleri sever.

Bir uygulama sayesinde çocuklar bebeklerin dünyasını yaşayabilir. Şüpheci ebeveynler uçocuklarını bu bebeklerle oynarken izleyebilir. Ve sonra başörtülü bir bebeğin kreşte tehlikeli olup olmadığına karar verir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net