Bir aydır aranıyor
Belçika'da 17 Mayıs'ta yanına aldığı silahlarla beraber firar eden ırkçı asker aradan 1 aya yakın süre geçmesine karşın yakalanabilmiş değil.
Avrupa 12.06.2021, 01:02
Belçika'da aşırı sağcı bir askerin ağır silahlar ve mühimmatla firar etmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine asker henüz yakalanamadı.
Arabasının bulunduğu bölgede köpeklerle yapılan aramada askere ait bir sırt çantası bulundu.
Çantadan makinalı tüfek, tabanca, el bombası, mühimmat, yiyecek ve harita çıktı.
Çalınan füze rampası da askerin arabasında, el bombasıyla hazırlanmış
bir bubi tuzağının altında bulunmuştu.
Firari askerin üzerinde hala silah bulunduğu tahmin ediliyor.
17 Mayıs'ta firar etti
Belçika ordusunda keskin nişancı olarak görev yapan, 46 yaşındaki Jürgen Conings, 17 Mayıs'ta yanına aldığı ağır silahlar ve mühimmatla firar etmişti.
Bıraktığı mektuplarda Belçika'nın önde gelen virüs uzmanını öldürmekle tehdit etmişti.
Kaynak: TRT Haber
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