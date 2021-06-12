Bir aydır aranıyor

Belçika'da aşırı sağcı bir askerin ağır silahlar ve mühimmatla firar etmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmesine asker henüz yakalanamadı.

Arabasının bulunduğu bölgede köpeklerle yapılan aramada askere ait bir sırt çantası bulundu.

Çantadan makinalı tüfek, tabanca, el bombası, mühimmat, yiyecek ve harita çıktı.

Çalınan füze rampası da askerin arabasında, el bombasıyla hazırlanmış

bir bubi tuzağının altında bulunmuştu.

Firari askerin üzerinde hala silah bulunduğu tahmin ediliyor.

17 Mayıs'ta firar etti

Belçika ordusunda keskin nişancı olarak görev yapan, 46 yaşındaki Jürgen Conings, 17 Mayıs'ta yanına aldığı ağır silahlar ve mühimmatla firar etmişti.

Bıraktığı mektuplarda Belçika'nın önde gelen virüs uzmanını öldürmekle tehdit etmişti.

Kaynak: TRT Haber