Bir çalıntı eser daha iade ediliyor

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin ardından İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi de Benin Bronzlarını Nijerya'ya iade ediyor.

Benin Kralı Oba'nın başını temsil eden bronz heykel, Afrika'daki İngiliz birlikleri tarafından 1897'de çalınarak İngiltere'ye getirilmiş, Aberdeen Üniversitesi 1957 yılında bir müzayedede tarihi eseri satın almıştı.

Üniversite, eserin çalınan Benin Bronzları'ndan biri olduğunu araştırarak teyit ettikten sonra Nijeryalı yetkililerle temasa geçerek eseri iade edeceklerini bildirdi.

Bugünkü Nijerya sınırlarında yer alan Benin Krallığı'na ait eserlerin son 40 yıldır "adaletsizliğin simgesi" haline dönüştüğünü belirten Aberdeen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. George Boyne, devir teslim töreni öncesinde yaptığı açıklamada "Kınanacak koşullarda alınmış olan ve son derece büyük kültürel öneme sahip bir eseri elimizde tutmak doğru değil" açıklamasında bulundu.

Benin'in bugünkü kralı Oba Ewuare II de bronzların "ellerinden alınan halkın ruhunu taşıdığını" belirterek İskoçya'daki üniversitenin bu girişiminin çok asil bir davranış olduğunu ve diğer kurumlara da esin kaynağı olmasını dilediğini ifade etti.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi, Jesus Enstitüsü'ne hediye edilen bronz horoz heykeli dün düzenlenen bir törenle Nijerya'ya iade etmişti.

Paris'teki Quai Branly Müzesi de, 1892'de Fransa'nın eski kolonisinin komşusu olan Benin Krallığı'ndan çalınan 26 tarihi eseri iade etti. Almanya da önümüzdeki yıl müzelerindeki Benin Bronzları'nı iade etmeye başlayacağını açıklamıştı.

Dünyadaki en büyük ve en önemli Benin Bronzları koleksiyonunu elinde bulunduran Londra'daki British Museum ise eserlerin "paylaşım ve sergilenme fırsatlarından" söz etti, ancak bu eserlerin mülkiyetinin devri konusunda bir taahhütte bulunmadı.

Kaynak: Euronews