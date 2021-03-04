Kasabadaki onlarca kaldırım taşı bir gecede çalındı

Storrington kasabasında onlarca kaldırım taşı yerlerinden sökülmüş ve çalınmış halde görüldü.

Horsham Bölge Konseyi, durumla ilgili Sussex polisine ihbarda bulunulduğunı açıkladı.

Kasaba sakinlerinden biri kaldırımın fotoğrafını çekip ünlü forum sitesi Reddit'te paylaştı. "Kasabamdaki tüm kaldırım geçen gece çalındı" mesajıyla yapılan paylaşım 1000'in üzerinde yorum aldı.

Storrington sakinlerinden Alan Stainer, kaldırım taşlarını kim söktüyse "etrafı berbat hale getirdi" dedi.

Bölge konseyinin açıklamasında "Kaldırım taşları gece çalınmış olabilir" dendi ve otoparkı kullanan sakinler için alanın daha güvenli hale getirilmesine yönelik adımlar atıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada güvenlik kameralarının görüntülerinin incelendiği ve olayın yakından takip edileceği ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe