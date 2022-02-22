Bir kınama da Moldova'dan

Sandu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınması yönündeki kararını değerlendirdi.

Söz konusu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Sandu, "Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasını şiddetle kınıyoruz. Moldova, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğünü kesinlikle destekleme konusunda kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.