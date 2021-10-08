Bir Moderna kararı da Finlandiya'dan

İsveç ve Danimarka’nın ardından Finlandiya da, Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının genç erkeklerde kullanımına olası kalp iltihabı tehlikesine karşı kısıtlama getirdi.

Buna göre genç erkeklere Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı vurulmayacak.

Finlandiya, Sağlık Enstitüsü Direktörü Mika Salminen, 1991 yılı ve sonrasında doğan erkeklere artık Pfizer grubunun ürettiği aşının uygulanacağını bildirdi.

Konu ile ilgili basına açıklama yapan Salminen, “Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka’yı kapsayan İskandinav araştırması, Moderna’nın ürettiği aşıyı olan 30 yaş altı erkeklerin kalp kası iltihabı geçirme riskinin, diğerlerine oranla çok az da olsa daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Finlandiya, 12 yaş grubu üzeri gençlere de Covid-19 aşısı vurulmasını öneriyor.

Kaynak: Euronews