Bir ülke daha maskeden kurtuldu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç, açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Iohannis, Cotroceni Sarayında dün yaptığı basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kaldırılacağını, tüm mağaza ve iş yerlerinin normal çalışma düzenine döneceğini söyledi.

1 Haziran'dan itibaren açık havada en fazla 70 kişi, kapalı alanlarda da en fazla 50 kişi ile düğün ve etkinliklerin yapılabileceğini de aktaran Iohannis, haziranda rahatlayıp ağustosta tekrar kapanma yaşamak istemediklerini, bu nedenle salgındaki bulaşı oranına bakarak sonbahar için yeni kararlar alabileceklerini ifade etti.

Romanya'da son 24 saatte yeni vaka sayısı 835 olarak açıklandı, 19,5 milyon nüfuslu ülkede 3 milyon 800 kişi Kovid-19 aşısı oldu.