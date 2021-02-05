TikTok bir ülkede daha sınırlandırıldı

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu. Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar TikTok tarafından silinecek.

Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi. Buna göre TikTok İtalyanca çalışan içerik denetleyicilerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemleri de devreye alacak.

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunmuş, olayın TikTok'taki "kim daha uzun süre dayanacak" şeklinde yarışmalardan biri olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Mepa News