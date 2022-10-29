Birleşik Krallık'taki Asyalılar Rishi Sunak'a sıcak bakmıyor

ABD'nin önde gelen haber kuruluşlarından CNN'e konuşan ve BK'de yaşayan Güney Asyalılar, Sunak'ın sağcı politikaları ve serveti nedeniyle kendilerini temsil edemeyeceğini savundu.

Başkent Londra'da Güney Asyalı topluluğunun yoğun olduğu Tooting mahallesinden 58 yaşındaki Hintli yurttaş Raj Singh, Sunak'ın ülkenin ilk Hintli lider olarak seçilmesine dair "Bu bir ilerleme kaydedildiğinin işareti. Fakat sadece en üst kesimdekiler için geçerli. Sunak çok varlıklı biri" dedi.

BK'de mayısta yayımlanan Sunday Times Zenginler Listesi'nde Sunak ve Hintli milyarder iş insanı Narayana Murthy'nin kızı olan eşi Akshata Murty'nin toplam servetinin 730 milyon sterlin (yaklaşık 15,7 milyar TL) olduğu belirtilmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de 25 Ekim'de göreve başlayan Sunak'ı kutlayarak, kendisini "iki ülke arasındaki köprü" diye nitelemişti.

Southampton'da 1971'de Sunak'ın ailesinin ortak kurucuları olduğu bir Hindu tapınağını yöneten Sanjay Chandarana ise Sunak'ın başa geçmesini, ABD'nin ilk siyah başkanı Barack Obama'nın seçimleri kazanmasına benzetti.

Öte yandan Lubeena Yar, Sunak'ın liderliğinin Muhafazakar Parti politikalarında büyük değişim yaratmayacağını savundu.

56 yaşındaki girişimci, "Muhafazakarlar, muhafazakardır. Ten renklerinin ne olduğunun fark yarattığını düşünmüyorum" dedi.

İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'dan Feriye Şerif de Sunak'ın başbakanlığının ilerleme işareti olmadığını düşündüğünü söyledi.

30 yaşındaki Pakistanlı şef, şu ifadeleri kullandı:

Sunak'ın başa geçmesi, Muhafazakar Parti'nin kaotik şekilde ülkemizi ne kadar kötü yönettiği karşısında beni dehşete düşürüyor. Bunun ırkla ilgili bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Muhafazakarların daha zengin göçmen topluluklarına ulaşmaya çalıştığı yapmacık bir davranış.

Eski Maliye Bakanı Sunak, ekonomik çalkantıların ardından 20 Ekim'de Liz Truss'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesiyle başlayan seçimlerde galip gelmişti.

Sunak, eski lider Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da aday olmuş fakat Truss karşısında yenilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe