Birleşik Krallık’ta kilise düşüşte

İngiliz Sosyal Davranış Anketi verilerine göre, Anglikan Kilisesi üyelerinin oldukça azaldığı kaydedildi. Son araştırmalarda halkın sadece yüzde 14’ünün kilise üyesi olması, din-devlet ilişkilerine dair önümüzdeki zamanlarda farklı sorunların ortaya çıkabileceği değerlendirmelerine yol açtı.

Araştırmaya göre İngiltere’de 1985 yılından günümüze Katoliklerde bir değişim olmazken, Anglikan Kilisesi’nde kademeli olarak büyük bir kaybın yaşandığı ortaya konuldu.

Araştırmada ateizm tercihinde bulunanların oranındaki yükseliş ise dikkat çekiyor.

İngiltere’de Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoks inancından ayrılıyor. Kilisenin lideri ülkenin kralı veya kraliçesi olarak biliniyor.

İngiltere Kilisesi, Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul ederken Katolik dünyanın lideri olan Papa'nın otoritesini ise kabul etmiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:21