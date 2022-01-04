Blair'ın şövalyelik unvanı elden gidiyor

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a Kraliyet Ailesi tarafından verilen şövalyelik unvanının geri alınması için yarım milyonun üzerine imza toplandı.

Yıl başında 'Change.org'da Angus Scott tarafından başlatılan imza kampanyası kısa sürede yüzbinlerce kişiden destek aldı.

İnternet sitesinde yapılan açıklamada, "Tony Blair, hem Birleşik Krallık anayasasına hem de ulusun toplum dokusuna onarılamaz zarar verdi. Çatışmalarda sayısız masum sivil ve askerin askerin ölümüne neden olmaktan sorumlu. Sadece bunun için savaş suçlarından sorumlu tutulmalı." denildi.

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Afganistan ve Irak'ın işgali dönemlerinde görevdeydi.

68 yaşındaki Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek ve kitle imha silahları konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi nedeniyle eleştiriliyor.

1991'de İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk yapmak için kurulan Orta Doğu Dörtlüsü Temsilciliği görevinden 2015'te ayrılan Blair, Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü'nü kurdu.

Blair, her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında 2021'in son gününde şövalyelik unvanına layık görülmüştü.

Irak'ın işgalindeki rolü eleştiriliyor

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'in dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, Irak'ın işgali konusunda İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koydu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Euronews