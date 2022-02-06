Blinken ile Le Drian Ukrayna'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönündeki ortak çabaları da değerlendiren Blinken ve Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bedel ödeyeceği konusunda mutabık kaldı.