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Blinken ve Zelenskiy Kiev'de bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Avrupa 19.01.2022, 16:43
Blinken ve Zelenskiy Kiev'de bir araya geldi

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin çevresindeki gerilimin düşürülmesine ilişkin Blinken'ın dahlini takdir ettiğini belirtti.

ABD'nin siyasi ve güvenlik desteği için minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, Ukraynasız Ukrayna'ya ilişkin bir karar alınmayacağına emin olduğunu ifade etti.

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#blinken #Zelenskiy
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