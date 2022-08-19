Bloomberg: Almanya sanayisizleşme riski altında

Otomobil, havacılık ve beyaz eşya endüstrileri için silikon parça üreticisi BIW Isolierstoffe'un CEO'su Ralf Stoffels, “Enerji enflasyonu burada başka yerlerde olduğundan çok daha dramatik. Alman ekonomisinin kademeli olarak sanayisizleşmesinden korkuyorum” dedi.

Almanya'da gaz ve elektrik fiyatlarının son iki ayda iki katından fazla arttığı bildiriliyor.

Bu haftanın başlarında, Avrupa gösterge elektrik fiyatı megavat saat başına 500 eurodan daha yüksek bir rekor seviyeye ulaştı ve geçen yıl yüzde 500'ün üzerinde bir artış yaşandı.

Cuma günü, Avrupa doğalgaz vadeli işlemleri, Ağustos 2021'dekinden on kat daha yüksek olan TTF borsasında megavat saat başına yaklaşık 242 eurodan işlem görüyordu.

Bloomberg'in aktardığına göre, dünyanın en büyük ikinci kimyasal ürün üreticisi Evonik Industries'in sözcüsü Matthias Ruch, “Fiyatlar, uluslararası rekabette birçok şirkete ağır bir yük getiriyor” dedi.

Almanya'nın en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya'dan yapılan gaz sevkiyatları, Ukrayna ile ilgili yaptırımlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle son aylarda istikrarlı bir şekilde düşüyor.