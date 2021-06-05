BM, borçlu ülkelerin oy kullanma hakkını askıya aldı

Birleşmiş Milletler, borçlarını 2 yıl boyunca ödemeyen 5 ülkenin oy kullanma haklarını askıya aldı. Aralarının da İran'ında bulunduğu ülkelerin aidat borçlarını ödemesi durumunda yeniden oy kullanabileceği bildirildi.

"ABD AMBARGOSU YÜZÜNDEN GIDA ALAMAZKEN AİDAT NASIL ÖDEYECEĞİZ"

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için BM'ye en az 16 milyon 251 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Karar