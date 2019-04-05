BM'den Arakanlı Müslümanlara karşı savaş suçu uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılarını kınayarak, kendi halkına yönelik saldırıların savaş suçu olabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Arakan eyaletinde son haftalarda yoğunlaşan çatışmalardan çok büyük rahatsızlık duyuyoruz." dedi.

"Myanmar ordusunun ayrım gözetmeyen ve sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Shamdasani, Arakan eyaletinde Arakan Ordusu örgütüyle Myanmar ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasından dolayı sivillerin öldürülmesi, evlerin yakılması, keyfi tutuklamalar, kaçırma, sivil bölgelerde ayrım gözetmeksizin ateş açılması ve kültürel varlıklara zarar verilmesi gibi güvenilir kaynaklardan raporlar edindiklerini bildirdi.

Sözcü Shamdasani, tüm bu sivillerin Arakanlı Müslümanlar olduğunun altını çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bölgeye hala erişim izni olmadığını vurgulayan Shamdasani, edindikleri güvenilir bilgilere göre, son haftalarda çatışmaların Arakan eyaletinin Buthidaung, Rathedaung, Kyauktaw, Mrauk-U, and Sittwe kasabalarında yoğunlaştığını aktardı.

"En az 7 Müslüman katledildi"

Shamdasani, bölgedeki çatışmalardan dolayı 20 bin sivilin de yerinden edildiğini ifade ederek, şiddetin siviller açısından dayanılmaz boyutlara geldiğine vurgu yaptı.

Bölgede en son 3 Nisan'da iki ordu helikopterinin Buthidaung kasabasının Hpon Nyo Leik köyünde en az 7 Arakanlı Müslümanı katlettiğini dile getiren Shamdasani, sahadan edindikleri bilgiye göre en az 18 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Shamdasani, taraflara acilen çatışmalara son vermesi çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum, önceki yıllarda sivillere karşı işlenen suçların hesabının sorulması için adımlar atmasına rağmen, Myanmar ordusu yine kendi sivillerine karşı savaş suçu oluşturabilecek saldırılarını sürdürüyor. Cezasız bırakılmanın sonuçları ölümcül olmaya devam edecek."

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA