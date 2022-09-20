BM'den Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin İran'a kınama

İran'da Mahsa Amini adlı kadının gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. Olayı kınayan örgüt, bağımsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada, İran polisinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki kadının "Başına copla vurulduğu ve kafasının 'sözde ahlak polisi' tarafından araca çarpıldığı yönünde haberler var." denildi.

İranlı yetkililerin, kadının doğal yollarla öldüğü yönündeki açıklaması da hatırlatıldı. "Mahsa Amini'nin trajik ölümü, işkence ve kötü muamele iddiaları, bağımsız bir yetkili makam tarafından derhal, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi kullandığına ve 5 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Mahsa Amini'nin ölümü

Mahsa Amini, 13 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da, ahlak polisleri tarafından gözaltına alındı.

Ailesi ile birlikte otomobilde bulunan kadının, baş örtüsünü istenildiği gibi takmadığı iddia edildi. Gözaltında gördüğü işkence sonrası hastaneye kaldırılan genç kadın, 3 gün komada kaldı ve geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.

Tahran ve Meşhed, protestoların merkezi oldu.Yerel basında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı yazıldı.

Son olarak protestolar sırasında başından vurulan 10 yaşında bir çocuk da hastanede tedavi altına alındı.

Amini'nin ölümü, sosyal medyada da geniş yer buldu. Kadınlar tepki olarak saçlarını kestikleri ve baş örtülerini yaktıkları videolar paylaştı.