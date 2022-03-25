BM: Rus işgali altındaki bölgelerde siviller kaçırıldı

En az 36 sivil gözaltı vakası BM tarafından doğrulanırken, ailelere gözaltında tutulanların akıbeti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Ukraynalılar, Rusya'nın ele geçirdiği kasabalar üzerinde kontrol sağlamak için mücadele ederken, artan sayıda insan kaçırma ve yıldırma politikalarının korkularını artırdıklarını söylüyor.

O kişilerden biri olduğu iddia edilen Gazeteci Viktoriia Roshchyna, 15 Mart'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığında ülkenin doğusunda işgal altındaki bölgelerde görev yapıyordu.

İşvereni Hromadske, Berdyansk şehrinde götürüldüğüne dair tanık ifadelerine dayanarak, Rusya'nın iç istihbarat servisi olan FSB tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Altı gün sonra, baskı altında çekildiği anlaşılan rehine tarzı bir videonun Rus yanlısı Telegram yayınlarında dolaşmaya başlamasıyla serbest bırakıldı.

Videoda Roshchyna, Rusya'nın onu esir almadığını söyledi ve Moskova güçlerine "hayatını kurtardıkları" için teşekkür etti.