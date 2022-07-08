BM: 'Ukrayna'da sağlık hizmetleri büyük oranda aksadı'

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Tomson Phiri ve Ukrayna'nın Odessa kentinde görev yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Dr. Dorit Nitzan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Ülke genelinde gıda güvenliği sorununun her geçen gün ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Phiri, "Her 3 hane halkından biri gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu oran özellikle ülkenin doğu ile güney bölgelerinde artıyor." dedi.

Phiri, WFP'nin ihtiyaç duyulan bölgelerde gıda yardımlarını hızlıca artırdığını kaydederek "Haziran ayında 2,6 milyon kişiye gıda ve nakit yardımı ulaştırıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna, mayınlı araziyle dolu

DSÖ yetkilisi Dr. Nitzan da savaşın başlamasından bu yana ülkede sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkati çekti ve "Erken teşhis ve tedavi göremeyen çok sayıda kanser hastasının tümörleri ilerledi ve hastalıkları daha kritik hale geldi." dedi.

Çok sayıda sivilin, etrafındaki çatışma ve bombardımanlardan ötürü ruh sağlığının bozulduğunun da altını çizen Nitzan, özellikle hamile kadınlarla yaşlıların sağlık güvenliğinin olmadığını vurguladı.

Nitzan, Ukrayna'nın birçok bölgesinde mayın bulunduğuna da değinerek, "Bombardıman sesleri birçok kişide duyma kaybına sebep olurken kara mayınları kol ve bacak kopmasına yol açtı. Bazı kişilerde sadece kol ve bacak değil, kalça ve bağırsak zedelenmeleri de var." ifadelerini kullandı.

Nitzan, DSÖ olarak ülke genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Mayın temizleme üzerine çalışan Riskli Bölgeler Yaşam Destek Kuruluşu (HALO), Ukrayna'da 300 bin kilometrekarelik mayınlı alan bulunduğu ve bu alanın ABD'nin Arizona eyaleti kadar geniş olduğunu açıklamıştı.