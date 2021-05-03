Boğa güreşi meraklıları arenaya döndü

İspanya'da dünyanın en büyük boğa güreşi arenası Las Ventas kapılarını Covid-19 salgının görülmesinden beri ilk defa açtı.

Başkent Madrid'deki arena, boğa güreşinin İspanyol kültürünün bir sembolü olduğunu ileri süren ve yakalarında İspanyol bayrağının kırmızı ve sarı renklerini bulunduran izleyicileri ağırladı.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle yüzde 40 kapasite ile hizmet veren gösteriye 6 bin kişi katıldı. Pandemi yüzünden derin bir mali sıkıntı içinde olan sektöre destek olmak için organize edilen etkinlikte boğa güreşi tutkunları ülkenin en ünlü yedi matadorunun boğalarla mücadelesini izledi.

Hayvan severlerin büyük tepkisini toplayan boğa güreşleri İspanya'yı adeta ikiye bölmüş durumda. Bir taraf boğa güreşini ülkenin tarihine ait bir sanat şekli olarak görürken diğer taraf ise etkinliği "acımasız bir kanlı gösteri" olarak nitelendirerek yasaklanmasını istiyor.

Bu tartışmalardan dolayı popülarite kaybına uğrayan güreşler, boğa festivallerinin ve güreş organizasyonlarının sponsor bulmakta güçlük çekmesine neden olmuştu. Mali sıkıntılar Covid-19 salgınının ülkeyi vurması ile sektörde krize dönüştü.

Kaynak: Euronews