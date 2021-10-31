Boğanın gazabı: 1 ölü

İspanya'nın Onda kenti sokaklarında geleneksel boğa koşusu sırasında yaralanan bir kişi kan kaybından hayatını kaybetti.

Onda Belediyesi'nden yapılan açıklamada, cumartesi günkü kazanın ardından etkinliğin pazar günü askıya alındığı bildirildi.

Yerel yetkililer, boğa koşusu sırasında boğanın boynuzuyla bacağından yaralanan 55 yaşındaki kişinin en yakın hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bu, İspanya'da Covid-19 pandemisi sonrası düzenlenen boğa koşusu festivallerinde bildirilen ilk ölüm oldu.

Levante gazetesinin haberine göre, La Pobla de Farnals kentinde düzenlenen bir başka boğa koşusu şenliğinde de 2 kişi yaralandı.

Boğa ya da inek koşuları, yaşanan kazalara ve hayvan hakları aktivistlerinin büyüyen tepkisine rağmen popüler bir etkinlik olmaya devam ediyor.

Boğa koşusu festivallerinin en bilineni olan Pamplona kentindeki San Fermin Festivali, geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. Kentin dar ve engebeli sokaklarında geçen etkinlik 8 gün sürüyor. San Fermin Festivali'nin Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından 2022'nin Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Kaynak: Euronews