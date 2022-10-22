Boris Johnson bir kez daha İngiliz hükümetinin başına geçer mi?

Şarku'l Avsat'ın The Independent’ten aktardığı analize göre, Başbakan Liz Truss’un göreve başladıktan 45 gün sonra istifasını açıklaması, Johnson’ın potansiyel geri dönüşü için bir fırsat oluşturdu.



The Times gazetesi, 58 yaşındaki Johnson’ın geri dönüşünün beklendiğini bildirdi.



Parlamentoyu Partygate skandalı (koronavirüs salgını döneminde karantina kurallarına uymayarak Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen partiler) konusunda yanıltıp yanıltmadığı konusunda hala bir soruşturmayla karşı karşıya olmasına rağmen, Johnson Muhafazakar Parti’nin birçok üyesi arasında desteğini korumuş görünüyor.



Üç yıldan biraz fazla bir süre başbakanlık yapan Johnson, Truss’ın istifası halinde yerine kimin geçmesini istedikleri sorulan Muhafazakar parti üyelerinin katıldığı bir ankette birinci oldu.



Johnson, 17 ve 18 Ekim’de 530 Muhafazakar parti üyesiyle yapılan YouGov anketinde yüzde 32 destek aldı.



Johnson, Downing Caddesi 10 numaradan geçen ay ayrılmasına rağmen tekrar aday olabilir mi?



Truss dün yazdığı kısa istifa mektubunda, halefi seçilene kadar başbakan olarak kalacağını ifade etti.



Partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile önümüzdeki hafta bir liderlik seçimi olacağı konusunda hemfikir olduğunu da bildirdi.



Sir Graham, Muhafazakar Parti Başkanı Jake Berry ile konuştuğunu, 28 Ekim gününe kadar bir oylama yapmanın ve liderlik seçimini sonuçlandırmanın mümkün olacağını açıkladı.



Muhafazakar Parti liderlik seçimleriyle ilgili bir Avam Kamarası Kütüphanesi araştırma brifingine göre, parti liderinin milletvekili olması gerekiyor.



Başbakanlıktan ayrılmasına rağmen, Johnson hala Uxbridge ve South Ruislip milletvekili.



Durum böyleyken, Johnson bir kez daha partinin lideri olmak ve dolayısıyla potansiyel olarak ülkenin başbakanı olmak için teklif vermekte özgür olacak gibi görünüyor.



Sir Graham dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçim sürecinin parametrelerini tartışmak ve önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar partililere danışmak da dahil olmak üzere bunu uygulamanın yollarını düşünmek için parti başkanıyla konuştum” dedi.



Üyeliğe kesinlikle iki adayın gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Sir Graham “Parti kuralları, tek aday olmadıkça iki aday olacağını söylüyor” yanıtını verdi.



Jake Berry ise Muhafazakar Parti yönetim kurulunun saat 16.00’da toplandığını açıklayarak, “1922 Komitesiyle birlikte, eğer parti iki aday ortaya koymaya karar verirse, bir sonraki lideri seçmek için Muhafazakar parti üyelerinin hızlı ve bağlayıcı çevrimiçi bir oylama yapmasına karar verdik. Liderlik seçiminin tüm aşamaları en geç 28 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanacak” diye konuştu.

Kaynak: Şarku’l Avsat