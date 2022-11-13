"Boris Johnson gördüğüm en kötü başbakan"

Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'nden 7 başbakanının altında çalışan Sör Simon McDonald, Johnson'ın "karizmatik" ama "kaotik" bir lider olduğunu belirtti.

Sky News'e konuşan Lord McDonald, "[Margaret] Thatcher en iyisi, Johnson ise en kötüsüydü" dedi.

Kariyerine 1982'de diplomat olarak başlayan ve 2020'ye kadar Dışişleri Bakanlığı daimi müsteşarlığını yapan Sör Simon, hizmet ettiği 7 başbakanın hepsinin "bazı şeylerde iyi, bazılarında zayıf" olduğunu söyledi.

Lord McDonald, Thatcher'ın "sistem için çok zor, aksi bir karakter" olduğunu belirtti ama netliğinin ve amaç sahibi olmasının onu "300 yıldaki en etkili başbakanlarımızdan biri" yaptığını söyledi.

Whitehall'un (başbakanlık ve bakanlıkların olduğu cadde -ed.n) güçlü ismi, John Major'ın "gördüğü en sistemli çalışan adamlardan biri" olduğunu söyledi ve Tony Blair'ı 40 yıllık kariyerinde gördüğü "en iyi" iletişimci olarak övdü.

Ancak eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı, İşçi Partili başbakanı Irak'ın işgali nedeniyle eleştirdi.

Geçmişe bakıldığında, Blair'ın en büyük politik kararlarından bazıları yanlıştı ancak o dönemki iç politika, İrlanda politikası doğruydu.

Sör Simon, İşçi Partili Başbakan Gordon Brown'ın "finansta en iyisi" olduğunu ancak iletişim kurmada iyi olmadığını ekledi.

Endişeleri yüzünden okunuyordu. Bir yükün altındaymış gibi görünmek, görevinizi daha da zorlaştırır.

Sör Simon, David Cameron'ın "bazı yönlerden çalışması en kolay kişi" olduğunu söyledi ve Muhafazakar Partili bir diğer başbakan Theresa May'i Brexit nedeniyle "eli kolu bağlanan", "çok metodik bir kişi" olarak tanımladı.

Eski dışişleri bakanlığı müsteşarı, Johnson'dan bahsederken tuhaf şekilde gülümsedikten sonra onu "kaotik" olarak niteledi.

Önceki aylarda Sör Simon, başbakanı devirmede küçük bir rol oynadı. Johnson, cinsel istismarla suçlanan Muhafazakar Parti parlamenteri Chris Pincher hakkında konuştuğunda Simon, 10 Numara'nın (BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi -ed.n.) "doğruyu söylemediğini" belirtmişti.

Pincher hakkında şikayette bulunulduğu sırada Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzeydeki devlet memuru olup oradaki işleri yürüten Sör Simon, Downing Sokağı'nın "hikayelerini değiştirip durduğunu ve hâlâ gerçeği söylemediğini" ifade etmişti.

Lord McDonald, Liz Truss'un hizmetinde çalışmamasına rağmen, onun "Boris Johnson'dan bile daha kötü bir başbakan" olduğunu düşündüğünü ve "iki doğrudan, geri alınamaz hata" yaptığını söyledi.

McDonald şöyle konuştu:

Birinci hatası, onu büsbütün desteklemeyen herkesi hükümetinden dışlamaktı.

İkincisi, ideolojik temelli bir mini bütçe yürütmesi ve bu bütçeyi sunmadan önce, hiçbir karşıt tavsiye dinlememeye ya da almamaya özen göstermesiydi.

Kaynak: Independent Türkçe