Boris Johnson için yeni iddia

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Boris Johnson'ın, Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın seçilmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

BK'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ın cuma günkü haberine göre Johnson, partideki parlamenterlerle görüşerek Sunak'a destek vermemelerini söyledi.

Kimliği paylaşılmayan bir kaynak, gazeteye açıklamasında "Boris Johnson'ın tüm ekibi Sunak'tan nefret ediyor. Bu şahsi bir şey. Öfke dolular. Johnson'ı aşağı indirdiği için Sajid Javid'i değil, Sunak'ı suçluyorlar. Sunak'ın bunu aylar öncesinden planladığını düşünüyorlar" dedi.

5 Temmuz'da eski Sağlık Bakanı Javid görevini bıraktığını duyurmuş, dakikalar sonra Sunak'tan da benzer bir açıklama gelmişti.

İki siyasetçinin hamlesi adeta bir domino etkisi yaratmış ve iki günde aralarında bakan ve bakan yardımcılarının yer aldığı 59 siyasetçi kabineden istifalarını açıklamıştı. Başta Sunak ve Javid olmak üzere birçok kişi Johnson'dan görevini bırakmasını talep etmiş, BK Başbakanı da 7 Temmuz'da istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Johnson'a yakın bir başka kaynak BK Başbakanı'nın, hem istifasından hem de ekonomide büyüme sağlayacak politikalar üretememesinden ötürü Sunak'a kızdığını doğrulasa da "O kazanmasın da kim kazanırsa kazansın" gibi bir yaklaşım sergilemediğini savundu.

Kimliğini açıklamayan kişi, Johnson için "Kimseyi desteklemiyor ya da kimseye karşı çıkmıyor. BK için en iyi olanın üzerinde şahsi bir çıkar gözetmiyor" dedi.

Öte yandan haberde Johnson'ın Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt'u favori isimler olarak gördüğü de öne sürüldü.

Kaynak: Independent Türkçe