Boris Johnson ile Kremlin arasında tehdit krizi büyüyor

Johnson'ın suçlamaları, Ukrayna'daki krizle ilgili yeni bir BBC belgeselinde ortaya çıktı.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Peskov pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Füze tehdidi yoktu" dedi.

"Başkan Putin, Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik tehditleri açıkladığında, Ukrayna'nın NATO'ya katılması halinde, sınırlarımıza potansiyel olarak NATO veya Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasının, herhangi bir füzenin Moskova'ya birkaç dakika içinde ulaşabileceği anlamına geleceğini belirtti."

Rus yetkili, Johnson'ın kasıtlı olarak yalan söylediğini ya da Putin'in neden bahsettiğini anlamadığını iddia etti.

Peskov, ikincisi doğruysa, insanların Johnson için endişelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.