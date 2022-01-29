Boris Johnson kriz bölgesine gidiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna kriziyle ilgili 'kan dökülmesini önlemek için' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceği ve önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.

Ukrayna sınırında başını ABD'nin çektiği NATO ile Rusya arasında kriz sürerken, diplomatik baskı oluşturma çabası devam ediyor.

İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson'ın 'Avrupa'da kan dökülmesinin önlenmesi için diplomatik çabaları hızlandırmakta kararlı' olduğu belirtildi.

Ziyaret edilecek bölge hakkında zaman ve yer bilgisi paylaşılmayan açıklamada, Johnson'ın Rusya lideri Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde 'Rusya'nın geri adım atması ve diplomatik ilişki kurulması gereğini yineleyeceği' kaydedildi.

İngiltere, Ukrayna krizinin başlangıcının ardından bu ülkeye savunma silahları ile eğitim personeli gönderdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi halinde yaptırım uygulayacağını açıklamış ve benzer adım atmaları için Avrupalı müttefiklerine de çağrı yapmıştı.

Kaynak: Euronews