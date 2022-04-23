Boris Johnson, Rus helikopterine binmeyi reddetti

Birleşik Krallık (BK) Başbakanı Boris Johnson'ın Hindistan ziyaretinde gecekondular gizlenirken, BK Başbakanı'nın bineceği Rus yapımı helikopterin ABD yapımı bir helikopterle değiştirildiği ortaya çıktı.

Johnson, perşembe günü Gucarat eyaletinin başkenti Gandhinagar kentinde yer alan, iş ve tarım makinesi üretimi yapan ünlü BK firması JCB'nin fabrikasını ziyaret etti.

Hindistan'ın önde gelen gazetelerinden Times of India'nın haberine göre Johnson'ın ziyaretinden üç gün önce BK'den kente gelen bir irtibat ekibi, BK Başbakanı'nın bineceği Rus yapımı Mi-19 helikopterinin, ABD yapını Chinook helikopteriyle değiştirilmesini talep etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin iktidardaki sağcı Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) kontrolündeki eyalette yetkililer, bunun üzerine Çandigarh şehrinde yer alan Hindistan Hava Kuvvetleri üssünden talep edilen helikopteri getirtti.

Johnson ve Modi görüşmesinde yer alan ve kimliği paylaşılmayan protokol yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberde, helikopterin Johnson ülkeye gelmeden bir gün önce çarşamba günü Gandhinagar'a getirtildiği belirtildi.

BK'nin prestijli gazetelerinden Guardian, Johnson hükümetinin helikopter değişikliğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadığını aktardı.

Öte yandan Johnson'ın ziyaretinde bir başka ilginç olay daha yaşandı.

BK Başbakanı'nın Gucarat'ta geçiş yapacağı Ahmedabad ve Sabarmati şehirleri arasındaki anayolun yan tarafındaki gecekonduların yer aldığı bölgeler beyaz örtülerle kapatıldı.

Modi'nin 2001 ile 2014 arasında eyalet başbakanı olarak görev yaptığı eyalette gecekonduların önünün devasa örtülerle kapatıldığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

Bir Twitter kullanıcısı yıllardır gecekondulaşmanın önüne geçilmediğinden şikayetçi olurken, ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi'nin gençlik kolları başkanı Srinivas BV ise BJP karşıtı bir karikatürle görüntülere tepki gösterdi.

Benzer bir olay 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan gezisinde de yaşanmıştı.

Gucarat'ı yöneten BJP yetkilileri, bu sefer de Trump'ın geçeceği yolların etrafındaki gecekonduların dışarıdan görünmemesi için yaklaşık 1,3 metrelik beton duvarlar örmüştü.

Johnson - Modi görüşmesi

İki liderin görüşmesinde BK Başbakanı, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı petrol miktarını azaltmasını talep etti.

Batılı ülkeler, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Kremlin'e çeşitli yaptırımlar uygularken, "tarafsız" kalmayı tercih eden Yeni Delhi yönetimi, martta Rusya'dan 3 milyon varil ham petrol satın almıştı.

Hindistan, ordusundaki silahların yaklaşık yüzde 55'ini de Rusya'dan tedarik ediyor. Batılı ülkelerin Moskova'ya ticari yaptırımlarının ardından Hindistan silah satın alabilmek için alternatif yollar aramaya başlamıştı.

Johnson ve Modi görüşmesinde taraflar karşılıklı ticaret bağlarını geliştireceklerini belirtirken, BK Başbakanı, Hindistan'a askeri savunma sistemleri için destek vereceklerini de söyledi.

Öte yandan BK Başbakanı, açıkça Rusya'nın adını vermeden Hindistan ve BK'nin "demokratik ülkeler olarak otokrat rejimlere karşı durması gerektiğini" de belirtti.

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, 1 Nisan'da Hindistan'a yaptığı ziyarette Yeni Delhi'nin savaştaki "tarafsız" tutumundan övgüyle bahsetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyse görüşmeyi ve Hindistan'ın Moskova'ya yönelik genel tutumunu eleştirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe