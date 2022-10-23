Boris Johnson tatilini yarıda kesti

Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de Başbakanlık için yarış hızlandı.

Görev için Muhafazakar parti içinde ismi en çok anılan kişilerden biri, Brexit kampanyasının ana kahramanı Boris Johnson...

Johnson artan eleştiriler üzerine geçen Temmuz'da Başbakanlık görevinden ayrılmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'deki yeni eğilim, Johnson'a Karayipler tatilini yarıda kestirdi.

Londra'nın Gatwick Havaalanında görülen Johnson, aracına binerken el sallayarak basına poz verdi.

Kaynak: TRT Haber