Boris Johnson: 'Ukrayna'ya askeri destek paketi sağlayacağız'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları karşısında, ülkesinin Ukrayna'ya ilave askeri destek paketi sağlayacağını bildirdi.

Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda, İngiltere'nin Ukrayna'ya "askeri destek sunmada önde" olduğunun altını çizerek uzun süreli bir mücadele için mühimmatı yedekte tuttuklarını belirtti.

Boris Johnson, "Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları karşısında ve önceki desteğimize uygun olarak, İngiltere kısa süre sonra Ukrayna'ya ek bir askeri destek paketi sağlayacak. Bu, savunma silahları şeklinde öldürücü ve öldürücü olmayan yardımları içerecek." ifadelerini kullandı.

Muhalefet, Rusya'ya daha sert yaptırımlar getirilmesini istiyor

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, Başbakan Johnson'a, hükümetin dün aldığı yaptırım kararının yeterli olmadığı eleştirisinde bulunarak Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir "barış gücü" olmadığını ve "egemen bir ulusun işgal edildiğini" ifade etti.

Johnson da İngiltere'nin yaptırımları artırmaya hazır olduğunu vurgulayarak bir sonraki yaptırım dalgasının tüm Rus bankaları ve Londra pazarından yararlanan bireyleri hedef alacağına işaret etti.

Muhalefet lideri Starmer, ayrıca Johnson'a, Russia Today'in (RT) İngiltere'deki yayınının yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu yöneltti ve kanalı "Putin'in bir propaganda aracı" olarak niteledi.

Johnson da İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries'in İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'dan bu konuyu gözden geçirmesini istediğini aktararak "Bir demokraside ve ifade özgürlüğüne inanan bir ülkede yaşıyoruz. Hangi medya kuruluşlarının yasaklanacağına karar verme işini politikacılara değil, Ofcom'a bırakmamızın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Johnson: Seçimlerimize Rus müdahalesi olduğuna dair kanıt yok"

Johnson, Yeşiller Partisi milletvekili Caroline Lucas'ın 2019 genel seçimlerine Rus müdahalesi olup olmadığı sorusu üzerine, herhangi bir seçime Rusya'nın müdahalesi olduğuna dair kesinlikle herhangi bir kanıt görmediklerini bildirdi.

İskoç Ulusal Partisinin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da hükümeti ülkeye giren yozlaşmış Rus parasının üstesinden gelmek için yeterli çabayı göstermemekle suçladı ve "Kirli Rus parası lağımının Londra'dan yıllarca geçmesine izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Johnson, milletvekiline verdiği yanıtta, hükümetin, İngiltere'deki Rus mülklerinin gerçek sahiplerini ortaya çıkarmak için çok fazla çabaladığının altını çizdi.