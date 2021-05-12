Boşanmalar arttı: Her zaman aynı çatı altında olmak gerilimi artırıyor

İngiltere'de Covid-19 salgını sürecinde boşanma talepleri yüzde 95 oranında arttı. Pandemi esnasında ayrılma kararı alan dört çiften üçü, Covid-19 salgını öncesinde geçim sorunu yaşamadıklarını açıkladı.

Birleşik Krallık’ta aile hukuku davalarına bakan en büyük avukatlık bürolarından Stowe Family Law'a göre, geçen yıl ocak ila mart aylarında kendilerine toplam 4 bin 505 boşanma talebi gelirken, bu yıl aynı dönemde sayı 8 bin 801'e çıktı.

Ülke genelinde 400 kişiyle görüşen Stowe Family Law, koronavirüs krizi sırasında ayrılan veya boşanan çiftlerin yaklaşık dörtte üçünün pandemi başlamadan önce gerginlik yaşamadıklarını söyledi.

Ankete göre, çiftlerin ayrılmak için öne sürdükleri ana neden, "birlikte çok fazla zaman geçirmenin doğurduğu geçimsizlik".

Her on kişiden ikisi de finansal baskılardan söz ederken, cevap verenlerin yüzde 20'si kendilerini eşlerinden uzaklaştırdıklarını düşünüyor.

'Her zaman aynı çatı altında olmak tansiyonu yükseltebilir'

Avukatlık bürosunda 22 yıldır çalışan avukat Emma Newman, "Birçok çift aynı çatı altında çalışmak zorunda kaldı, sosyal hayatlarının sıfırlandı, bu da evde gerilim artmasına ve tartışmaların patlamasına neden oluyor" diyerek karantina sürecinin etkisini anlattı.

Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: Euronews