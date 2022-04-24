Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Avrupa 24.04.2022, 08:58 24.04.2022, 09:00
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.
Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
- 5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüştü
Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
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