"Bosna Kasabı"nın oğlu açıkladı: Mladic'in hayati tehlikesi var

Mladic'in oğlu Darko Mladic, babası için "Sağlığı kötü. Sırbistan'dan bir doktor ekibi onu görmeye gitmeye hazır, ancak izin verilip verilmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Muayene için izin isteyeceğiz." dedi.

Lahey'deki mahkeme, bu tür bilgilerin gizli olduğu için tutukluların sağlık durumu hakkında yorum yapamayacağını kaydetti.

Mladic, babasının sağlığının Mayıs ayından bu yana "çarpıcı bir şekilde kötüleştiğini", "genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri" olduğunu söyledi.

Babasının Ağustos başında Covid-19 olduğunu, ancak "ciddi semptomları olmadığını" belirten Mladic, yerel basına verdiği demeçte, "Bana öyle geliyor ki hayatı tehlikede. Bağımsız çalışamıyor ve bir bakıcıya ihtiyacı var" dedi.

Rus tıp uzmanlarına göre, Ratko Mladic 2016 yılındaki duruşması sırasında sinir sisteminin bozulmasına neden olan birkaç felç geçirdi.

Kaynak: Euronews