Boşnaklar bir kiliseyi camiye çevirdi

Almanya’ya ülkelerinden gurbetçi olarak ülkeleri Bosna Hersek’ten gelen Boşnaklar bir kiliseyi satın alarak camiye dönüştürdü. Konuyu değerlendiren Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Esnaf Begiç, açılan caminin Almanya’da yaşayan Boşnaklar için çok önemli olduğunu belirtti. Begiç, Almanya’da farklı bir kültürün yaşadığını ve gençleri dini ve kültürel asimilasyona karşı korumak için camilerin önemine değindi.

1978’de kurulan ve Boşnakların dini hizmetleriyle ilgilenen Boşnak cemaatinin öncülüğünde satın alınan 750 metrekare büyüklüğündeki camide ibadet alanının dışında konferans salonu ve sosyal tesisler de bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

