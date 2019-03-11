Bosnalı gençler YEE'nin programlarında yarıştı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Bosna Hersek genelindeki lise ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen tiyatro ve yetenek yarışmaları gösteri ve ödül töreniyle sona erdi.

Bosna Hersek'te 2011'den bu yana devam eden "Tercihim Türkçe" projesi çerçevesinde gerçekleşen "Tiyatro Yarışması" ve "Yeteneğini Göster" yarışmalarında finale kalan öğrenciler performanslarını sergiledi.

Başkent Saraybosna'daki Orduevi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kültürü ve dilinin Bosna Hersek'te yaygınlaştırılması için YEE'nin son derece iyi çalıştığını belirterek, "Yarışmalara katılan okul ve öğrencileri tebrik ediyorum. Bu faaliyetler bizi yakınlaştıran ve ortak özelliklerimizi ortaya koyan etkinliklerdir. YEE gelecek nesilleri yetiştiren çok önemli bir kurum." dedi.

YEE Saraybosna Müdürü Yaman da Türkçe'nin Bosna Hersek'te seçmeli yabancı dil olarak okutulduğunu anımsatarak, "Geleneksel hale gelen çocuk şenliği, resim, kompozisyon ve özçekim yarışmalarına, bu yıl tiyatro ve yetenek yarışmalarını dahil ettik. Bunları da her yıl düzenlemeye çalışacağız." diye konuştu.

Yetenek yarışmasında öğrenciler Türkçe ve Boşnakça şarkı söyleme, top sektirme ile keman ve akordiyon çalma gibi kabiliyetlerini sergilerken, tiyatro yarışmasında öğrenciler seçtikleri oyunlarla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Tiyatro yarışmasını kazanan Konjicli lise öğrencilerinin sergilediği "Hasan Ağa'nın Karısı" isimli oyun, nisan ayında Kayseri'de düzenlenecek 14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivalinde Bosna Hersek'i temsil etme hakkı kazanırken, "Yeteneğini Göster" yarışmasını kazanan ilk üç öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

Bosna Hersek'te 8 yıldır yürütülen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında 150 okulda 8 binden fazla öğrenci Türkçe öğrenirken, öğrenciler düzenlenen sosyal faaliyetlere katılarak kabiliyetlerini geliştirme imkanı buluyor.

Kaynak: AA