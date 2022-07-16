"Boya davası"nda ilk raunt Doha’nın

Katar Havayolları, merkezi Fransa’da bulunan Airbus (AIR.PA) şirketinden satın aldığı “A350” tipi yolcu uçakları için boya ve yüzeydeki yıldırımdan korunma sistemlerinde hata olduğu gerekçesiyle 1,4 milyar dolar talebiyle dava açmıştı.

Katar Havayolları, bu uçakların “güvenlik riski” oluşturduğunu savunurken, Airbus kalite eksikleri olsa bile bunların “güvenlik için zafiyet teşkil” etmediği görüşünde.

İngiliz mahkemesinin bugün davanın esastan görülmesi yolunda aldığı kararının ardından tarafların 2023 yılı ortasında başlayacak yeni duruşmalar için binlerce sayfa tutacak savunmalarını hazırlamaları gerekiyor.

Nisan ayındaki duruşmada, Airbus, 1968 yılında Fransa’da kabul edilen “hassas ekonomik konularla ilgili detayların yabancı mahkemelere verilmesini” yasaklayan yasayı öne sürerek, Katar Havayolları’nın talep ettiği bazı belgeleri sunamadığı görüşünü dile getirmişti.

Airbus, daha önce bir rüşvet soruşturması sırasında İngiliz makamlarına yardımcı olmak için yapmış olduğu gibi, belgeleri Katar Havayolları’na sunmak için özel bir temsilci atanması için İngiltere yargısına başvurmuştu.

Mahkemeye yapılan savunmada, bunu yapmaması halinde Fransız yasalarına göre şirket aleyhine suç işlediği için dava açılabileceği savunmasını yapmıştı.

Bununla birlikte İngiliz yargıç, David Waksman, Airbus’ın bu yöndeki savunmasını kabul etmedi.

Fransa’da 1968 yılında kabul edilen yasa, soğuk savaş sonrası ekonomi alanında da savaşların yaşandığı dönemde Fransız şirketlerinin yurt dışındaki mahkemelerde yargılanmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: Euronews