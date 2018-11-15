Brexit Bakanı Raab istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etti.

İstifasını Twitter hesabından duyuran Raab, "Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum. Ayrılmamız konusunda AB'ye veto hakkı veren, süresiz bir tedbir maddesini de destekleyemem." ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti.

İngiltere halkının referandumda AB'den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, "Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın, İngiltere'yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor." dedi.

İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 12:26