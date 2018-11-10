'Brexit' çatlağı bir istifa daha getirdi

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran İngiltere Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, paylaştığı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

Johnson, hükümetin Brexit politikasını "tutarsız" olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır" ifadesini kullandı.

Brexit taslağının, ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacağı AB kurallarına tabi kılarak, ekonomiyi zayıflatacacağını belirten Johnson, "anlaşmasız ayrılığın" da ülkeye büyük zarar vereceğini kaydetti.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, hükümetin temmuz ayında yeni Brexit yaklaşımını açıklamasının ardından Brexit yüzünden istifa eden 4'üncü bakan oldu.

Daha önce Boris Johnson Dışişleri Bakanlığından, David Davis Brexit Bakanlığından, Guto Bebb de Savunma Tedarik Bakanlığından istifa etmişti.Jo Johnson 2016'da yapılan Brexit referandumunda Boris Johnson'ın aksine AB'de kalınmasından yana kampanya yürütmüştü.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiliz hükümeti son birkaç aydır ülkenin AB ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan Birlikten ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısını yapıyor.

İngiltere'de Brexit sürecini durdurmaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da var. Zaman zaman düzenledikleri yürüyüşler ile kamuoyu gündemine gelen bu gruplardan birine Macar asıllı ABD’li iş adamı George Soros da mali destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarının öncelikli hedefini Brexit konusunda halka yeniden fikrinin sorulacağı ikinci bir referanduma gidilmesi oluşturuyor.

Kaynak: AA