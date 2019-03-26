Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak

İngiliz hükümetine, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısında bulunan dilekçenin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da tartışılacağı bildirildi.

Avam Kamarası'nın Dilekçe Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunan online dilekçenin, 1 Nisan'da milletvekilleri tarafından tartışılacağı kaydedildi.

İmza sayısı 5 milyon 750 bini geçerek parlamento tarihinin en çok imza toplayan dilekçesi haline gelen Brexit dilekçesine hükümetten ise olumsuz yanıt geldi.

Dilekçeye hükümet adına yazılı cevap veren Brexit Bakanlığı, "Bu hükümet 50. Maddeyi iptal etmeyecek. 2016 referandumunun sonucuna saygı göstereceğiz ve parlamentoyla birlikte AB'den ayrılmamızı temin edecek bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi yer alıyor.

Hükümet, İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde 10 bin imzaya ulaşan dilekçelerdeki talebe yanıt vermek zorunda.

İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep parlamentoda tartışılıyor.

Brexit süreci

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek, Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiliz parlamentosu dün yapılan bir oylama ile hükümetin parlamento gündemini belirleme yetkisini 1 günlüğüne alarak, yarın Brexit sürecinin geleceğine ilişkin bir dizi senaryoyu oylama kararına varmıştı.

Yarın oylanacak senaryolar arasında Brexit'in iptali ve yeni referandumun da bulunması bekleniyor.

Brexit karşıtlarının cumartesi günü Londra'da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

Kaynak: AA