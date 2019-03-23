Brexit karşıtları sokakta: Bu kez çok kalabalıklar

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma süreci ertelenme talebi ile çıkmaza girerken, Brexit karşıtları sokağa çıktı.

"Halkın Oyu Yürüyüşü" için bir araya gelen binlerce kişi, AB bayraklarıyla Theresa May yönetiminin Brexit planına karşı yürüyüşe geçti.

Gösterinin, son yılların en büyük katılımlı eylemi olması bekleniyor.

Göstericiler, ikinci bir Brexit referandumu düzenlenmesini istiyor.

Avrupa Konseyi hafta içinde İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay verdi.

Brexit'in iptal edilmesi için ise Parlamento'nun internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya 4 buçuk milyona yakın kişi katıldı.

Kaynak: Ajanslar