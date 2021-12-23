Brigitte Macron hakkındaki "erkek" iddiaları mahkemelik oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron erkek olduğuna ilişkin "komplo teorilerine" karşı yasal işlem başlattı.

Geçtiğimiz mart ayında ortaya atılan ve sosyal medyada hızla yayılan haberde Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux adıyla doğduğu ve üç çocuğunun olduğu belirtiliyordu.

Macron'un avukatı Jean Ennochi, müvekkilinin hakkındaki yalan haberlerle ilgili dava açtığını duyurdu. Natasha Rey adlı kişinin soruşturma kapsamında olduğu bildirildi.

Komplo teorilerini ortaya atan ve paylaşan kişi: Natasha Rey

Söz konusu haberin ilk olarak kendini gazeteci olarak tanımlayan Natasha Rey adlı bir kişinin sosyal medya platformu Facebook hesabında, aile fotoğrafları ve medeni hal belgeleriyle destekleyerek yayınladığı ve paylaşımlarının yayıldığı belirtiliyor.

Rey'in hesabında komplo teorileriyle ve "sağlık diktatörlüğüne" karşı sert eleştirilerle dolu olduğu bildiriliyor.

Komplo teorilerinin özellikle ekim ayı ortasında "Brigitte Macron Gizemi" adlı makalenin "Gerçekler ve Belgeler" adlı dergide ya

Bu ilk saldırı değil

Ancak bu saldırıların Macron çiftinin cinsel eğilimleriyle ilgili ortaya atılan ilk iddia değil. 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Emmanuel Macron'un eşcinsel olduğu iddia edilmiş, Macron da yalanlamıştı.

Brigitte Macron gibi transfobik eleştirilere Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, şu anki başkan yardımcısı Kamala Harris ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern da maruz kalmıştı.

Bu tip saldırılarda genellikle vücudun farklı bölgelerine ait fotoğrafların yakınlaştırılarak yorumlanması ya da saklı geçmişe dair bulgular söylentilerin önünü açmak için kullanılıyor.

Brezilya Ekonomi Bakanı, Fransa'ya yaptığı bir resmi ziyaret sonrasında Brigitte Macron'u "çirkin "olarak tanımlamıştı.

yınlanmasından sonra hız kazandı. Dergi, aşırı sağ Ulusal Cephe Partisi'nin kurucusu Jean Marie Le Pen'nin övgüsünü toplayan aşırı sağcı Emmanuel Ratler tarafından 1996'da çıkarılmıştı.

Kasım ayından itibaren Twitter'da #JeanMichelTrogneux etiketiyle yapılan paylaşımlar artmaya başladı ve paylaşımların altında Cumhurbaşkanı Macron'a karşı düşmanca mesajların çoğaldığı belirtildi. Veri analizlerinde ayrıca bu etiketin Covid-19 şüphecileri, Fransız egemenliği savunucuları ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını savunan Frexit yanlıları tarafından sıklıkla paylaşıldığı anlaşıldı.

Kaynak: Euronews