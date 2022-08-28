Britanya'da iş bulan Ukraynalıların sayısı artıyor

Resmi rakamlar, Birleşik Krallık (BK) hükümetinin Rusya savaşı mültecilerine yönelik yeniden yerleştirme planını başlatmasından bu yana ülkede istihdam edilen Ukrayna yurttaşlarının oranının önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yürütülen İnsani Müdahale İçgörü Anketi'ne (UKHRIS) göre, Britanya'da yaşayan Ukraynalıların yaklaşık yüzde 42'si 4 Ağustos itibarıyla çalışıyordu.

İstihdam edilenlerin çoğunluğu (yüzde 63) sürekli bir işe sahip olduğunu söylerken, dörtte biriyse geçici işte çalıştığını belirtti. Ukraynalıların en yaygın çalıştığı sektörler konaklama veya gıda hizmeti (yüzde 29), imalat (yüzde 8) ve toptan ve perakende ticaret (yüzde 8) çıkarken; yüzde 28'i "diğer" seçeneğini bildirdi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 37'si, gelecek üç ay hayatlarını idame ettirecek kadar paraya sahip olduklarını söyledi. Bu oran, nisanda yüzde 26'ydı.

Geçen ay hükümet, her ikisi de Rusya'nın istilasının ardından martta başlatılan Ukrayna Aile Programı ve Ukrayna için Evler Programı kapsamında Ukrayna'dan 100 bin kişinin BK'ye geldiğini duyurmuştu.

Bu programlar, Ukrayna yurttaşlarının ve onların aile üyelerinin üç yıla kadar BK'de yaşamak ve çalışmak üzere başvurmalarına olanak tanıyor.

ONS, nisandan beri Ukraynalı mültecilerin Britanya'daki deneyimlerini anlamak ve izlemek için onlara anket yapıyor.

Nisandaki ilk UKHRIS, çoğunluğu Ukrayna Aile Programı kapsamında BK'ye giren 3 bin 412 kişiyle yapılmıştı. Ankete katılanların çoğu, anketi tamamlamadan bir ila 4 hafta önce gelmişti.

En son UKHRIS ise ilk anketten sonra iletişime geçmeyi kabul eden 1132 kişiyi araştırmayı sürdürüyor. Veriler 20 Temmuz - 4 Ağustos 2022 tarihlerinde toplandı.

Anket, BK'ye gelen ve nisandaki ankete katılan Ukrayna yurttaşlarının yüzde 93'ünün BK'de kaldığını, yüzde 7'sininse o günden bugüne ülkeden ayrıldığını gösteriyor.

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 47) BK'de işe girebilmenin önünde bazı engellerle karşılaşmış. Bunların en yaygını, yüzde 58'le, İngilizce dil becerilerinin iş gereksinimleri için yeterli olmamasıydı.

BK dışında yeterlilik kazanmış olanların yüzde 43'ü de iş başvurusunda bulunduklarında BK'deki işverenlerin genellikle yeterliliklerini tanımadıklarını belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe