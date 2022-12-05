Brüksel'de 32 kişinin öldüğü saldırıların zanlıları mahkemede

Brüksel'de 22 Mart 2016’da havaalanı ve metro istasyonuna düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarından sonra yapılan eylem Avrupa'da büyük korkuya neden oldu.

Ülke tarihinin 'en büyük davası' olarak nitelenen yargılamada Paris saldırısının baş sorumlularından Salah Abdeslam da şüpheliler arasında yer alıyor. Yargılanan diğer sanıklardan biri ise bomba bulunan çantasını havaalanında patlatmadan kaçtığını söyleyen Mohamed Abrini.

Brüksel metrosunda ikinci bombacı olmayı planlamakla suçlanan İsveç uyruklu Osama Krayem de 6 yıl sonra mahkeme önüne çıkan sanıklar arasında bulunuyor.

Sanıklardan sekizi Brüksel saldırganlarına 'silah ve lojistik yardım sağlamak ve terör hücresini desteklemekle' itham ediliyor.

Savcı sanılardan dokuzu için ömür boyu hapsini isterken, bir kişinin de 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Suriye'de IŞİD adına savaşırken öldüğü sanılan bir sanık ise gıyabında yargılanıyor.

Polis operasyonu sonrası intihar saldırıları

Brüksel'deki saldırılar, Belçika polisinin Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Abdeslam'ı Molenbeek semtindeki bir apartman dairesinde yakalamasından dört gün sonra gerçekleşti.

22 Mart sabahı, iki intihar bombacısı Brüksel Zaventem uluslararası havaalanında gidiş salonunu vurdu. İki patlamanın ardından havaalanı savaş alanına dönerken 16 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Üçüncü bombacı Abrini ise patlayıcı dolu çantayı düşürürken güvenlik kameralarına yakalandı. Havaalanındaki patlamalardan dakikalar sonra Maelbeek metro istasyonuna da saldırı düzenlendi.

İstasyonda bulunan 16 kişi burada yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi.

Haziran ayına kadar sürmesi beklenen davada olaya şahit olan veya saldırıdan kurtulan yüzlerce kişinin ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews