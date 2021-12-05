Brüksel'de binlerce kişiden protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti. Kuzey tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, "Özgürlük Yürüyüşü Yasası 2" olarak adlandırılan eylemde ellinci yıl parkına kadar yürüdü. Cadde ve sokak girişlerini ateşe veren göstericilere polis ekipleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.