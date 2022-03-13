banner39

banner35

Brüksel'de Rusya protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Avrupa 13.03.2022, 16:40
Brüksel'de Rusya protestosu

Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Putin'i durdurun", "Putin terörist" yazılı pankartlar taşıyarak "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği ve NATO'yu, barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet etti.

Rusya aleyhine sloganların atıldığı protestoda, bazı göstericilerin ağladığı görüldü.

#Brüksel #protesto
Yorumlar (0)
3
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?