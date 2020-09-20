Brüksel'de yollar motorlu araçlara kapatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir günlüğüne motorlu araçlara kapatılan yollar ve sokaklar, yayaların ve bisikletlilerin oldu.

Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Saat 09.30'dan 19.00'a kadar Brüksel'de motorlu araçlar kontak kapattı. Sadece toplu taşıma araçlarına ve zorunlu hallerde araç kullanımına izin verilirken şehir içinde 30 kilometre hız limiti uygulandı.

Kent sakinleri bugünü fırsata çevirerek yayan ya da bisikletleriyle şehrin sokaklarını turladı.

Gün dolayısıyla çeşitli aktiviteler de yapılıyor. Brüksel Belediyesi sınırları içinde geziler, oyunlar, spor, müzik, sergi ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Brüksel Toplu Taşıma Şirketi (STIB) de araçların trafiğe çıkmayacağı saatlerde ücretsiz hizmet sunuyor.

Kaynak: AA