Bruzgi bölgesinde sığınmacı krizi

Polonya-Belarus sınırındaki Bruzgi bölgesinde sığınmacı kriziyle ilgili Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus'un sığınmacıları korkutmak için ateş açtığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Polonya, 599 kez yasa dışı yollardan sınır geçme girişimi kaydedildiğini ve 9 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

AB VE NATO'dan Belarus'a tepki

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden, “Belarus, insanların hayatlarını riske atmaktan vazgeçmeli” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştuğunu belirterek. ''Belarus'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir” dedi.