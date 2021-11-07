Bu köpekler "dahi"

Border collie, cinsinin belki de en zeki örneklerinden. 'Dahi' olarak görülen bu köpek, sahibinin komutlarına harfi harfine uyuyor ve ismi söylenen eşyaları kendisine getiriyor.

Max ve arkadaşı Lizzy'nin de aralarında bulunduğu 6 'dahi' köpeğin hepsi yaklaşık 100 nesnenin adını öğrenme yeteneğine sahip.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yürütülen araştırma çerçevesinde dünya genelinde eşyaların isimlerini öğrenme yeteneğine sahip köpekler iki yıllık araştırmanın sonunda tespit edilmiş.

Euronews'e konuşan araştırmacı Shany Dror, "Bu köpeklerle çalışarak nesnelerin adlarını nasıl öğrendiğini görebilir ve bunu insanların öğrenim süreci ile karşılaştırıp süreçleri daha iyi anlayabiliriz" diyor.

Köpeklerin çoğunda eşyaların isimlerini öğrenme becerisi bulunmuyor.

Bu araştırmanın diğerlerinin aksine bir grubun veya popülasyonun "ortalama performansına" bakmadığının altını çizen diğer araştırmacı Adam Miklosi, "Köpeklerde, kelime öğrenmenin nüfusun sadece çok küçük bir bölümünün yapabileceği bir şey olduğunu görüyoruz ve bu, örneğin müzikal olarak birinin diğerlerine kıyasla nasıl özel bir birey haline geldiğiyle çok ilginç bir paralellikte" diyor.

Bu deney sayesinde, araştırmacılar ayrıca köpeklerin yana doğru yatırmalarını neyin tetiklediğine ve diğer türlerin insan dilini nasıl anladığına dair cevaplar arıyorlar.

Sonuçlar bize sadece köpekler hakkında değil, aynı zamanda insanlar hakkında da daha fazla bilgi verecek.

Ayrıca iki tür arasındaki iletişimden çıkarılacak derslerin robotik alanında uygulanması söz konusu.

Kaynak: Euronews