Bu miğfer 6. yüzyıldan kalma

İtalya’nın güneyinde kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar, Yunanların Etrüskler ve Kartacalıları yendiği M.Ö. 6. yüzyıldaki Alalia Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen miğferler ve bir tapınak kalıntısı buldu.

Velia’daki kazılarda, daha önce tarihte Yunan kolonisinin yaşadığı tahmin edilen arkeolojik sitede, iki savaşçı miğferi, silahlara ait olduğu düşünülen metal parçalar ile bir tapınağın kalıntıları bulundu.

En yakın yerleşim birimi Paestum kasabasına 40 kilometre uzaklıktaki tarihi Velia arkeolojik sitesi, bölgede turistler tarafından en çok ziyaret edilen Yunan tapınaklarını barındırıyor. Velia, aynı zamanda ünlü Yunan filozofu Parmenides’in doğum yeri olarak biliniyor.

İtalyan uzmanlar, son keşifte bulunan miğferlerin ve metal parçaların, Phocaea gemilerinden oluşan bir Yunan kuvvetinin Etrüskler ve Kartacalı müttefiklerine karşı Korsika kıyılarındaki deniz savaşında zafer kazandığı M.Ö. 6. yüzyıl Alalia Savaşı’na ait olduğunu düşünüyor.

Güney Campania bölgesindeki antik Yunan kalıntılarından oluşan arkeolojik alan Paestum yakınlarındaki kazılarda, ayrıca bir tapınağın duvarlarının kalıntıları ve Yunanca “kutsal” yazıtlı vazolar da keşfedildi.

Kaynak: Euronews