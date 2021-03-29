Bu yol sizi yanardağa götürüyor

İzlanda'da aktif bir yanardağı ziyaret eden turistleri ağırlamak için 3,5 km'lik bir yürüyüş parkuru hizmete sunuldu.

19 Mart'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki Geldinga Vadisi'nde başlayan patlama, ülkenin dört bir yanından gösteriyi görmek için akın eden binlerce İzlandalıyı kendine çekti.

Yetkililer cuma gününden beri sayısı tahminen 10 bini bulan ziyaretçi kalabalığıyla baş edebilmek için bir yürüyüş yolu açtı.

Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı proje yöneticisi Agust Gunnar Gylfason, Reuters'a "Bölgeye birçok farklı yönden yürüyüş yapanlar vardı" dedi.

Yanardağın havadan çekilen görüntüleri, köpüren lavları ve fışkırarak olağanüstü şekillerde gökyüzüne fırlayan magmayı gösteriyor.

İzlanda Üniversitesi'nden yanardağ bilimi profesörü Thorvaldur Thordarson, bunu "mükemmel turist patlaması" şeklinde nitelendirerek "Fakat uyaralım, çok yaklaşmayın" diye ekledi.

Turistlerin güvenli olmayan noktalara gitmesini önlemek için şu an bölgede devriyeler düzenleniyor. Pek çok kişi doğru dürüst yiyecek veya giyecek olmadan geldiği ve hava şartlarıyla başı derde girdiği için kurtarılmaya ihtiyaç duydu.

Doğa olayının ne kadar süreceğiyse bilinmiyor.

Gylfason "Yarın bitebileceği gibi on yıllarca devam da edebilir" dedi.

Lav şu anda saniyede 5 ila 10 metreküp arasında bir hızla akıyor.

Geldinga Vadisi patlaması yaklaşık 800 yıldır Reykjanes Yarımadası'nda görülen ilk patlama.

Bölge 15 ay önce artan sismik aktiviteyle titremeye başlamış ve sarsıntılar geçen ay önemli ölçüde artmıştı.

Met Office geçen birkaç haftada bölgenin 50 bin civarı küçük depremle sarsıldığını açıkladı. Bu depremlerin düzinelercesi 4 ya da daha yüksek büyüklükteydi.

Cumartesi sabahı Geldinga Vadisi üzerinde uçuş yapan bilim insanları, patlağın yaşandığı yarığın 500 metre uzunluğunda olduğunu düşünüyor. İki lav akıntısı en yakın yoldan yaklaşık 2,5 km uzaktaydı.

Kaynak: Independent Türkçe