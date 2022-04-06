Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yayınladığı videoda "Buça'daki katliamı beklemek gerçekten gerekiyor muydu? Rus canavarlığını gözler önüne seren öldürülen masumların görüntülerini beklemek gerekiyor muydu?" dedi.

Avrupa Komisyonunun bugüne kadar yaptıklarının, Rusya'nın "korkunç soykırımlarını" durdurmadığına dikkati çeken Morawiecki "Bugün Avrupa Komisyonunu gerçek ve acı verici yaptırımları uygulamaya çağırıyorum. Şu ana kadarki yaptırımlarla Rus rublesi savaştan önceki değerini çok az yitirdi." ifadesini kullandı.

Morawiecki, haftalar önce Avrupa'dan Rusya'ya karşı birçok yaptırım talep ettiklerini kaydederek yaşanan acı olaylardan sonra Avrupa Birliği'nin nihayet Rus enerji sektörüne yönelik ilk resmi ambargoyu kömür ithalatında uygulayacağını açıkladığını söyledi.

Daha önceki yaptırımların yeterli olmadığının altını çizen Morawiecki, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a geri adım attıranın da "Alman milyarderlerinin sesi olduğu" yorumunda bulundu.